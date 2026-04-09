В Электростали обновят культурный центр «Октябрь» и сеть социальных объектов

Губернатор Воробьев оценил ход реконструкции культурного центра «Октябрь»
Пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Капитальный ремонт культурного центра «Октябрь» в Электростали планируют завершить к декабрю текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья.

Уточняется, что комплексное обновление здания 1963 года постройки началось в 2024 году. Ранее объект ни разу не проходил капитальный ремонт, потому потребовалась масштабная реконструкция всех основных конструкций и инженерных систем.

«То, что мы здесь проводим — не просто капитальный ремонт. Каждый уголок этого обновленного здания будет жить. «Октябрь» — не первый и не последний объект в Электростали, который мы модернизируем», — сообщил глава Московской области Андрей Воробьев.

Одной из ключевых особенностей обновленного объекта станет восстановленная вращающаяся сцена, ранее выступавшая визитной карточкой культурного центра. Также для улучшения акустики в концертном зале используют специальные отделочные материалы.

Преподаватель детской музыкальной школы Электростали, почетный работник общего образования России Лариса Яковлева отметила, что педагоги и учащиеся с нетерпением ждут открытия обновленного культурного центра. По ее словам, улучшенная акустика, удобное расположение оркестра и хора, а также современные условия сцены и зрительного зала позволят вывести концертную деятельность на новый уровень.

Кроме того, после завершения работ в центре планируют расширить спектр доступных для горожан творческих программ.

«Мы постараемся по максимуму задействовать все направления. У нас будут и современные танцы, как хип-хоп, и народные, и эстрадные, и спортивные бальные, и балет. Также здесь будут хоры, вокалисты, изо-студия, вернется цирковая труппа, которая раньше здесь была. Кроме того, у нас появляется пространство под театр», — рассказала директор культурного центра «Октябрь» Елена Плыкина.

Отмечается, что реконструкция КЦ «Октябрь» проводится одновременно с комплексным обновлением других социальных и общественных объектов Электростали. В городе уже завершен капитальный ремонт спортшколы олимпийского резерва, к осени планируется обновление школы единоборств «Электросталь», модернизация здания детской музыкальной школы. Также в городской больнице капитально отремонтируют детское соматическое отделение.

 
