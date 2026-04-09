В России стартовал новый сезон проекта для карьерного развития молодежи

Более 200 тыс. человек стали участниками проекта «Профразвитие» за три сезона

Президентская платформа «Россия — страна возможностей» объявила о старте четвертого сезона всероссийского проекта «Профразвитие». Инициатива помогает молодым специалистам построить индивидуальный карьерный трек и стать сотрудниками ведущих отечественных компаний, отметили организаторы.

Cообщается, что в новом сезоне участников ожидают расширенные образовательные программы, стажировки у крупнейших работодателей и консультации профильных специалистов.

Проект, как уточняется, охватывает все этапы становления специалиста — от первых шагов в профориентации до фактического выхода на работу.

Отмечается, что сегодня около 40% молодых людей сталкиваются с трудностями при выходе на рынок труда, а 44% заявляют о нехватке доступных образовательных возможностей. Проект «Профразвитие» призван сделать путь в профессию более понятным и системным.

«За три сезона к проекту присоединились уже более 200 тыс. талантливых ребят из всех 89 регионов России. Эта работа выстроена как системная модель поддержки молодежи: мы помогаем государству формировать кадровый потенциал, регионам — создавать условия для карьерного развития молодых специалистов, университетам — усиливать подготовку выпускников», — отметил глава АНО «Россия — страна возможностей» и ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Он добавил, что сейчас с проектом сотрудничают уже более 250 компаний-партнеров, которые напрямую заинтересованы в привлечении молодых перспективных кадров.

В свою очередь, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров подчеркнул, что такие возможности доступны участникам независимо от региона проживания и помогают каждому молодому человеку сделать уверенный шаг в будущее.

«Мы видим, насколько востребованы такие форматы: только в прошлом году на работу на крупнейших молодежных форумах страны было подано более 1200 заявок», — поделился Гуров.

В 2026 году работа с карьерными консультантами в проекте будет расширена: участники смогут проходить персональные встречи и пробные собеседования, использовать современные цифровые инструменты для подготовки к выходу на рынок труда, а также формировать стратегию профессионального развития.