Ежегодная контрольная «Выходи решать!» пройдет с 28 сентября по 5 октября

Ежегодная контрольная «Выходи решать!» объявила конкурс на выбор главной опорной площадки проекта в 2026 году, сообщили организаторы.

Школы, вузы и образовательные центры могут подать заявку на проведение мероприятия в очном формате. Часть из них получат статус опорной площадки — с расширенной программой и поддержкой от организаторов.

В оргкомитете проекта рассказали, что в этом году отказались от традиционной главной площадки в Москве, что позволило перераспределить ресурсы и расширить сеть опорных площадок по стране. Среди них предстоит выбрать главную площадку, на которой будет дан старт проекту. Команда организаторов привезет дополнительную программу и усилит ее событиями.

Претендовать на статус главной опорной площадки смогут организации, которые уже участвовали в проекте в предыдущие годы и имеют опыт проведения масштабных мероприятий. Обязательное условие — готовность принять на открытии не менее 500 гостей.

Приём заявок на конкурс площадок пройдет в несколько этапов: первую волну ждут до 12 апреля, результаты объявят 21 апреля. Вторая волна отбора состоится с 29 апреля по 20 мая. Итоговый список опорных площадок согласуют до конца июня.

Открыта и регистрация для участников проекта. Для учеников 8-11 классов доступны задания по шести дисциплинам: математике, физике, информатике, биологии, химии и астрономии. Новый трек для 5-7 классов включает три предмета — математику, физику и биологию. Взрослые участники могут попробовать свои силы в любой из дисциплин.

Организаторы проекта — Московский физико-технический институт (МФТИ), Физтех-Союз и VK Education. Технологический партнер — платформа All Cups. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и Фонда Горчакова.