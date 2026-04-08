В ОП РФ обсудили регулирование и новые роли искусственного интеллекта в бизнесе

Баланс между генеративным ИИ и автоматизацией назвали ключевым для бизнеса

Рынок искусственного интеллекта находится в фазе осмысления. Об этом заявил сопредседатель экспертного совета премии «Приоритет: Цифра — 2026», исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин на стратегическом митапе «СимбИИоз» в Общественной палате РФ.

По его словам, несмотря на накопленный опыт внедрения, экономика многих проектов остается отрицательной.

Участники круглого стола «Симбиоз VS соперничество» обсудили новые роли разработчиков в условиях роста автоматизации, возможность замены программистов нейросетями, вопросы кибербезопасности и регулирования ИИ-архитектур.

По словам Лашина, тема регулирования все более актуальной, поскольку усиливаются риски в сфере информационной безопасности и правовые неопределенности.

«Важно, что не каждая задача требует внедрения генеративного ИИ. Во многих случаях для повышения эффективности достаточно роботизации и классических инструментов автоматизации — и именно этот баланс сегодня становится ключевым для бизнеса», — добавил он.

Управляющий директор ROBIN Павел Борченко добавил, что успешнее всего ИИ внедряется у клиентов, ставящих цель устранить конкретную рутинную операцию, а не просто закрыть KPI или внедрить ИИ ради внедрения.

В рамках второго блока «Симбиоз VS соперничество: как ИИ адаптируется к конкретным сферам применения» руководитель направления по внедрению генеративных ИИ-решений компании «Норникель» Сергей Мамзин представил практические кейсы. Он продемонстрировал, что компания достигла впечатляющих результатов в применении ИИ - от добычи сырья до управленческих решений и автоматизации офисных процессов.

Профессор лаборатории Сбер-Сколтех Алексей Зайцев рассказал об успешном изменении бизнес-процессов в нефтегазовой и банковской отраслях, а также отметил регуляторные вызовы, связанные с внедрением ИИ в медицине

При этом он подчеркнул важность безопасного использования ИИ.

«Внедрение отдельных guardrails поверх генеративного ИИ позволяет эффективно снизить возможные модельные риски, связанные с внедрением генеративных моделей», — отметил он.

Стратегическим медиапартнером премии «Приоритет: Цифра - 2026» выступил медиахолдинг Rambler&Co. Официальными информационными партнерами – «Газета.Ru» и «Лента.ру».