В столице России обсудят ключевые вопросы экологической политики

Форум «Экология» в Москве соберет более 1300 участников отрасли из разных стран

В Москве 14 и 15 апреля пройдет XVII Международный форум «Экология», посвященный вопросам реализации природоохранной политики и национального проекта «Экологическое благополучие». Мероприятие объединит более 1,3 тыс. участников из различных регионов России и зарубежных стран, сообщили организаторы.

В деловую программу форума включены 26 сессий, стратегических дискуссий, круглых столов и практико-ориентированных семинаров.

Стратегическим информационным партнером форума выступает медиахолдинг Rambler&Co.

В числе ключевых тем мероприятия — промышленная модернизация, ликвидация накопленного экологического вреда, улучшение качества воздуха и воды, развитие экотуризма, климатическая адаптация, расширенная ответственность производителей и использование вторичных ресурсов.

Отдельное внимание будет уделено международному сотрудничеству. В дискуссиях примут участие представители Панамы, Уругвая, Бангладеш, Габона, Колумбии и Индии, а также международных организаций и МИД России.

Центральным событием первого дня форума станет пленарное заседание «От планов к действиям: стратегия государства, участие бизнеса, вовлеченность общества». Участники обсудят реализацию экологической повестки в новых условиях, включая вопросы климатической политики, сохранения природного наследия, внедрения технологий искусственного интеллекта в сферу охраны окружающей среды, а также развитие корпоративного волонтерства.

Часть мероприятий форума включена в план экологических событий под эгидой Невского международного экологического конгресса на 2026 год.

По итогам форума планируется подготовка проекта общественной резолюции, которая будет направлена в федеральные органы власти для дальнейшей проработки. Кроме того, на площадке мероприятия обсудят предложения в стратегию развития системы особо охраняемых природных территорий до 2036 года.

Как отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев, форум выступит площадкой для выработки практических решений.

«Сегодня экологическая повестка требует как новых решений, так и точной настройки уже запущенных механизмов. Важно, чтобы обсуждение завершалось не декларациями, а решениями, которые можно применять на практике», — подчеркнул парламентарий.