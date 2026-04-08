Правительство Москвы объявило о старте приема заявок на второй сезон премии «В кадре»

Управление кадровых сервисов правительства Москвы запускает второй сезон ежегодной премии в сфере управления персоналом «В кадре». Подать проекты могут команды, которые развивают и внедряют кадровые решения. Прием заявок на конкурс, учрежденный по решению мэра Москвы, начнется 8 апреля и завершится 19 июля 2026 года. Участие бесплатное, а победители получат денежные призы.

На конкурс принимаются проекты, реализованные или показавшие значимые результаты в 2025 году. К участию приглашаются корпоративные ИТ-решения, внутренние каналы коммуникации, программы стажировок, командные мероприятия и другие HR-практики, направленные на развитие сотрудников, мотивацию и вклад в развитие госсектора.

Как отметила руководитель Управления кадровых сервисов правительства Москвы Полина Логинова, первая HR-премия в 2025 году показала, как много на уровне всей страны сильных решений по управлению талантами.

«Они есть не только у крупных федеральных и региональных организаций, но даже у небольших локальных команд. В 2026 году мы запускаем второй сезон, и продолжим выстраивать партнерство с коллегами. Вместе мы сможем найти и подсветить еще больше кадровых практик, которые сфокусированы как на эффективности, так и на внимании и заботе к команде и каждому специалисту», — отметила она.

Победителей определят по трем категориям: федеральные ведомства, региональные команды, органы власти и организации Москвы. Проекты будут оценивать в четырех номинациях — «Секрет удачного кадра: привлечение», «В фокусе: удержание», «Академия талантов: развитие», «Новый ракурс: HR-инновации».

Также в этом году добавлены специальные номинации для отдельных решений, включая проекты в сфере туризма и для рабочих профессий.

Отмечается, что в финал выйдут 60 команд. Жюри из экспертов и топ-руководителей госсектора и бизнеса определит 24 лауреата и 12 победителей. Лучшие проекты опубликуют на сайте премии. Церемония награждения запланирована на октябрь 2026 года.