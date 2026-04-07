«Цифровой диктант» пройдет во всех регионах России с 7 по 14 апреля

Всероссийская акция «Цифровой диктант» стала логичным продолжением системной работы по повышению цифровой грамотности. Об этом на пресс-конференции, посвященной запуску акции, которая пройдет с 7 по 14 апреля во всех 89 субъектах России, заявил координатор партийного проекта «Цифровая Россия», депутат Антон Немкин.

«Для нас это не просто тестирование. Это инструмент обратной связи, который позволяет увидеть, какие темы «проседают», где людям сложнее всего, а значит — куда нам нужно направить дополнительные усилия», — сказал Немкин.

Акции призвана оценить уровень цифровой грамотности граждан, а также направлена на повышение культуры безопасного использования цифровых технологий. Участие в ней бесплатное и доступно для всех совершеннолетних граждан в онлайн-формате. После прохождения теста пользователи получат разбор ошибок и персональные рекомендации. Задания разработаны совместно с экспертами ИТ-отрасли, банковского сектора и академического сообщества.

«Участие в диктанте — это, в первую очередь, инвестиция в собственную безопасность. Это возможность честно ответить себе на вопрос: насколько я готов к тем вызовам, с которыми сталкиваюсь каждый день в интернете», — добавил Немкин.

По итогам акции 100 человек, первыми правильно ответивших на все вопросы, получат подарки от организаторов. Результаты тестирования станут основой для доработки образовательных программ и усиления проекта «Школа цифровой грамотности».

Директор департамента кибербезопасности Сбербанка Александр Игнатов рассказал, что банк не только сам ведет работу в сфере повышения цифровой грамотности россиян, но и всегда поддерживает инициативы в этом направлении.

Кроме того, он рассказал про флагманский проект Сбера в сфере повышения цифровой грамотности россиян – «Кибрарий», который является самой подробной в России библиотекой знаний по кибербезопасности.

«Другое большое направление работы Сбера в части повышения киберграмотности россиян – это наши сервисы безопасности в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», — отметил Игнатов.