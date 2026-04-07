«Цифровой диктант» пройдет во всех регионах России с 7 по 14 апреля

Пресс-служба ФПП «Цифровая Россия»

Всероссийская акция «Цифровой диктант» стала логичным продолжением системной работы по повышению цифровой грамотности. Об этом на пресс-конференции, посвященной запуску акции, которая пройдет с 7 по 14 апреля во всех 89 субъектах России, заявил координатор партийного проекта «Цифровая Россия», депутат Антон Немкин.

По его словам, проект является не просто тестированием, а инструментом обратной связи.

«Для нас это не просто тестирование. Это инструмент обратной связи, который позволяет увидеть, какие темы «проседают», где людям сложнее всего, а значит — куда нам нужно направить дополнительные усилия», — сказал Немкин.

Акции призвана оценить уровень цифровой грамотности граждан, а также направлена на повышение культуры безопасного использования цифровых технологий. Участие в ней бесплатное и доступно для всех совершеннолетних граждан в онлайн-формате. После прохождения теста пользователи получат разбор ошибок и персональные рекомендации. Задания разработаны совместно с экспертами ИТ-отрасли, банковского сектора и академического сообщества.

«Участие в диктанте — это, в первую очередь, инвестиция в собственную безопасность. Это возможность честно ответить себе на вопрос: насколько я готов к тем вызовам, с которыми сталкиваюсь каждый день в интернете», — добавил Немкин.

По итогам акции 100 человек, первыми правильно ответивших на все вопросы, получат подарки от организаторов. Результаты тестирования станут основой для доработки образовательных программ и усиления проекта «Школа цифровой грамотности».

Директор департамента кибербезопасности Сбербанка Александр Игнатов рассказал, что банк не только сам ведет работу в сфере повышения цифровой грамотности россиян, но и всегда поддерживает инициативы в этом направлении.

Кроме того, он рассказал про флагманский проект Сбера в сфере повышения цифровой грамотности россиян – «Кибрарий», который является самой подробной в России библиотекой знаний по кибербезопасности.

«Другое большое направление работы Сбера в части повышения киберграмотности россиян – это наши сервисы безопасности в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», — отметил Игнатов.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!