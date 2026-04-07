В парках Подмосковья провели День здоровья

Около 1200 человек отметили День здоровья в парках Подмосковья

В 42 парках Подмосковья провели тематическое мероприятие «День здоровья», в котором приняли участие около 1,2 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

Гости парков принимали участие в спортивных эстафетах, танцевальных марафонах и других активностях.

В Лосино-Петровском парке провели разминку «Бодрость духа», в парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде организовали анимационную программу и зарядку «Если хочешь быть здоров», а в парке Мытищ прошла акция «10 000 шагов» и разминка на свежем воздухе с чемпионкой мира и Европы по универсальному бою Татьяной Байковой.

Также День здоровья провели в Центральном парке им. В.В. Воровского в Наро-Фоминске, парке «Костино» в Королеве и других парках региона.

Мероприятия прошли при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области, Министерства физической культуры и спорта и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).