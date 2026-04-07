В Подмосковье стартовал конкурс «Воспитатель года»

Более 50 педагогов примут участие в конкурсе «Воспитатель года Подмосковья»
В Московской области стартовал региональный этап всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года Подмосковья», сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Всего в конкурсе примут участие 52 педагога дошкольного образования, среди которых инструкторы по физической культуре, музыкальные руководители и воспитатели.

Участники будут выполнять профессиональные испытания, среди которых визитная карточка «Я — педагог», формат «Моя педагогическая находка», мастер-класс «Мастерская педагога», организация педагогического мероприятия и просветительское занятие с родителями.

Региональный этап конкурса продлится до 17 апреля, а победитель получить приз в размере 500 тыс. рублей и возможность предоставить Московскую область в конкурсе «Воспитатель года России».

 
