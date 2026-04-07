Организаторы премии «Евразия» заявили о росте гуманитарных и образовательных инициатив

Более 5 тыс. заявок могут подать на премию «Евразия» в 2026 году

Автономная некоммерческая организация «Евразия» за два года реализовала проекты, объединившие более 120 тыс. участников из почти 40 стран. Об этом стало известно на пресс-конференции в РИА Новости, также на мероприятии был объявлен старт заявочной кампании международной премии «Евразия» 2026 года.

Уточняется, что в проектах приняли участие представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также ряда других государств.

В организации отметили, что за этот период выстроена системная работа по ключевым направлениям, включая развитие русского языка, запуск образовательных программ, гуманитарную помощь, социальные инициативы и культурные проекты.

Отдельное внимание уделяется инфраструктурным проектам, направленным на повышение качества жизни и формирование современной социальной среды.

Все инициативы реализуются за счет частных средств и ориентированы на развитие международного сотрудничества.

Председатель Совета АНО «Евразия», депутат Госдумы Алена Аршинова подчеркнула, что организация изначально делала ставку на формирование устойчивых горизонтальных связей между участниками проектов. По ее словам, они становятся основой долгосрочного взаимодействия между странами региона.

Одним из ключевых направлений работы стало развитие русского языка и создание общего образовательного пространства, а также сохранение исторической памяти.

В 2026 году премия будет ориентирована на практическое развитие проектов: участники, вошедшие в шорт-лист, смогут представить свои инициативы очно и защитить их перед жюри. Также планируется запуск образовательной программы с менторской поддержкой.

Председатель Общественного совета при Россотрудничестве Андрей Цыпер отметил, что премия остается востребованным инструментом поддержки общественных инициатив и международного гуманитарного сотрудничества.

Ожидается, что в 2026 году участие в премии примут представители более чем 40 стран, а общее число заявок может превысить 5 тыс. По итогам отбора будут определены 100 финалистов.