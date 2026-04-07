Россиянка вынесла сейф с деньгами из квартиры подруги

В Астрахани женщина украла у подруги сейф с деньгами

В Астраханской области местная жительница украла у подруги деньги вместе с сейфом. Об этом сообщает УМВД региона.

Инцидент произошел в Камызякском районе. Местная жительница праздновала покупку автомобиля вместе с подругами. После застолья она обнаружила, что из комнаты пропал сейф, в котором хранились сбережения, ущерб составил почти миллион рублей.

К краже оказалась причастна приятельница потерпевшей, женщина вынесла сейф из квартиры, пока гости и хозяйка отвлеклись. Возбуждено уголовное дело, наличные у подозреваемой изъяли.

