Учительнице запретили преподавать из-за рассказов ученикам о своих отношениях

В Великобритании учительница развлекала учеников рассказами о своих отношениях и лишилась работы. Об этом пишет Daily Mail.

Преподавателю дизайна и технологий из школы Westfield Academy в Йовиле, графство Сомерсет, запретили преподавать после внутреннего расследования. Как стало известно, 36‑летняя Наташа Блэкмор во время перемен и обеденных перерывов часто общалась с группой старшеклассников, рассказывая им о своих романтических отношениях и делах вне школы.

Она добавила учеников в общий чат в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и даже организовала встречу во время каникул, чтобы показать им своего нового щенка. По словам школьников, учительница вела себя скорее как подруга, чем педагог, а некоторые чувствовали давление с ее стороны. После жалобы родителей администрация начала проверку, в ходе которой Блэкмор признала часть фактов.

Комиссия по регулированию педагогической деятельности сочла ее поведение непрофессиональным и лишила права преподавать на неопределенный срок. Через два года она сможет просить о пересмотре решения.

