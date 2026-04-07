Яндекс запустил Поиск по Услугам с карточками мастеров и фильтрами

В Яндексе появился Поиск по Услугам, позволяющий пользователям выбирать специалистов в формате карточек. Новый раздел объединяет информацию о мастерах из различных интернет-источников, а искусственный интеллект анализирует отзывы для выявления ключевых аспектов работы исполнителя. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Поисковая выдача формируется не ссылками, а карточками специалистов с описаниями, отзывами, рейтингами и примерами работ. Поиск собирает рейтинги из разных источников, показывает общее количество отзывов и информацию о проверке документов исполнителя.

В компании отметили, что подобрать надежного специалиста также помогает бейдж «Фиксирует цену», присваиваемый тем, кто соблюдает договоренности о стоимости услуги. Бейдж выдается на основе анализа отзывов о работе мастера, оставленных клиентами на разных сайтах с объявлениями.

Кроме того, для поиска официальных сервисных центров предусмотрен фильтр «Авторизованные сервисы», отображающий только центры, уполномоченные производителем ремонтировать технику конкретного бренда.

«Рынок услуг сегодня – это фрагментированная информация и непрозрачное ценообразование. Человеку бывает сложно выбрать специалиста, потому что не существует единых метрик качества или цены, а единственным рабочим ориентиром остаются отзывы», – отметил руководитель поиска Яндекса по Услугам Антон Искандаров.

По его словам, подход команды строится на решении фундаментальной проблемы – дефицита доверия.

«Давая пользователю наиболее полную и объективную картину рынка в одном окне, мы хотим сделать так, чтобы результатам нашей выдачи доверяли даже больше, чем советам друзей и знакомых», – добавил он.

Напомним, год назад компания запустила Поиски по Финансам, Квартирам, Товарам и Врачам. Новое направление расширяет возможности пользователей получать структурированную информацию для решения конкретных задач.

Пользователи смогут уточнять запросы с помощью фильтров, находить исполнителей по карте и переходить на сайт-источник для оформления заказа.

Для мастеров и компаний Поиск по Услугам станет новым источником привлечения клиентов без комиссий. Карточки автоматически появляются в выдаче по релевантным запросам: чем выше вероятность решения задачи заказчика и лучше рейтинг, тем выше позиция в поиске.

 
