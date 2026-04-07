Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

Депутат Госдумы Романов поздравил Валентину Матвиенко с днем рождения

РИА Новости

Депутат Госдумы ФС РФ от Санкт-Петербурга, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов поздравил председателя совета федерации Валентину Матвиенко с днем рождения. Поздравление опубликовано в Telegram-канале депутата.

Романов отметил, что благодаря вкладу Валентины Матвиенко Санкт-Петербург обрел столичный статус.

«На невские берега переехали крупные федеральные ведомства, в сотрудничестве с федеральным центром были запущены крупные инфраструктурные и промышленные проекты, мощное развитие получили аэропорт и морской порт Северной столицы», — сказал он.

Также Романов добавил, что Санкт-Петербург стал всероссийским центром делового сотрудничества.

«В годы работы Валентины Матвиенко на посту Губернатора Северной столицы сложилась законодательная основа социального кодекса Санкт-Петербурга, согласно которому каждый третий горожанин теперь получает социальную поддержку, оплачиваемую из регионального бюджета», — сказал он.

Романов напомнил, что Матвиенко стала первой в истории России женщиной, занимающей пост председателя совета федерации.

«Под ее руководством российский сенат расширил свои полномочия, что послужило в целом повышению эффективности парламентского управления в стране», — заключил Романов.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!