Депутат Госдумы Романов поздравил Валентину Матвиенко с днем рождения

Депутат Госдумы ФС РФ от Санкт-Петербурга, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов поздравил председателя совета федерации Валентину Матвиенко с днем рождения. Поздравление опубликовано в Telegram-канале депутата.

Романов отметил, что благодаря вкладу Валентины Матвиенко Санкт-Петербург обрел столичный статус.

«На невские берега переехали крупные федеральные ведомства, в сотрудничестве с федеральным центром были запущены крупные инфраструктурные и промышленные проекты, мощное развитие получили аэропорт и морской порт Северной столицы», — сказал он.

Также Романов добавил, что Санкт-Петербург стал всероссийским центром делового сотрудничества.

«В годы работы Валентины Матвиенко на посту Губернатора Северной столицы сложилась законодательная основа социального кодекса Санкт-Петербурга, согласно которому каждый третий горожанин теперь получает социальную поддержку, оплачиваемую из регионального бюджета», — сказал он.

Романов напомнил, что Матвиенко стала первой в истории России женщиной, занимающей пост председателя совета федерации.

«Под ее руководством российский сенат расширил свои полномочия, что послужило в целом повышению эффективности парламентского управления в стране», — заключил Романов.