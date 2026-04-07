Пикник Афиши анонсировал вечеринку с комьюнити «Лауд Бойз»

В Москве 10 апреля 2026 пройдет совместная вечеринка «Пикника Афиши» и независимого комьюнити «Лауд Бойз». Мероприятие стало коллаборацией городского фестиваля и представителей локальной сцены, сообщила пресс-служба «Афиши».

Уточняется, что на вечеринке выступят как известные локальные музыканты, так и новички. В программу вошли Slava Marlow, Куок, Лека Иорданян, Никита Заболоцкий, Пак, Парфюмер, Тейстлув, музыкальный продюсер «Пикника Афиши» Марина Земка, а также группы «Лауд» и «Астма Пацаны». На сцене прозвучат диджей-сеты, альтернативный рэп, танцевальная музыка.

В «Афише» отметили, что вечеринка станет для фестиваля выходом за рамки и тестированием новых форматов. Также она позволит участникам познакомиться с современной музыкальной культурой.