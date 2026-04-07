Предприниматели смогут увидеть упоминания своего бизнеса в ИИ-ответах Алисы AI

Яндекс открыл бизнесу доступ к инструменту «Видимость сайта в Алисе AI», с помощью которого владельцы сайтов смогут увидеть упоминания своих сайтов в быстрых ИИ-ответах в Поиске, сообщает пресс-служба Яндекса.

Как отметили в компании, ранее ни одна поисковая платформа не предоставляла данные о рыночном окружении компаний в генеративных ответах.

С помощью инструмента предприниматели смогут отслеживать долю запросов, при ответах на которые их площадки упоминаются как сайт-источник. Также можно будет увидеть примеры пользовательских запросов и примеры сайтов похожих тематик.

В пресс-службе добавили, что 46,5 млн пользователей ежемесячно пользуются быстрыми ответами Алисы AI в Поиске.

«Мы видим растущий интерес со стороны наших партнеров к представленности в ответах Алисы AI в Поиске, поэтому развиваем решения, которые делают оценку этого показателя более прозрачной и помогают найти потенциал для роста. Чтобы повысить вероятность попадания в список источников, мы рекомендуем работать с качеством контента», — рассказал амбассадор интернет-площадок в Яндексе Михаил Сливинский.

«Видимость сайта в Алисе AI» доступна в Яндекс Вебмастере. Инструмент показывает данные по мере накопления статистики об ответах Алисы AI в Поиске.