АНО «Евразия» подведет итоги двух лет работы организации

АНО «Евразия» проведет 7 апреля пресс-конференцию в формате видеомоста Москва - Астана - Ташкент. Об этом сообщается на сайте международного мультимедийного пресс-центра «Россия сегодня»

Отмечается, что мероприятие посвятят итогам двух лет работы организации и запуску заявочной кампании международной премии «Евразия».

В рамках мероприятия будут представлены ключевые результаты деятельности организации, а также планы на 2026 год. В частности, речь пойдет о проведении международного форума «Евразия — территория традиционных ценностей», кинофестиваля «Евразия-Кинофест» и премии «Евразия», которые стали ежегодными международными проектами.

Участниками из Москвы станут председатель координационного совета АНО «Евразия», депутат Алена Аршинова, представитель Россотрудничества Елена Шлинева, исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер, финалист премии «Евразия» Денис фон Мек, победитель премии «Евразия» Инна Барышникова и член совета АНО «Евразия» Мика Бадалян.

Из Ташкента к обсуждению присоединится член совета АНО «Евразия», политолог Равшан Назаров, а из Астаны выступит победитель премии «Евразия», учитель русского языка Ботагоз Омарова.