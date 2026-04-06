Кинолог назвал признаки аллергии у собаки

Собаки могут сталкивать с сезонной и другими видами аллергии, симптомы которых могут быть похожи на те, которые проявляются у людей. Об этом RT рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По словам специалиста, одним из самых распространенных признаков аллергии у собак является кожный зуд. Питомец, столкнувшийся с такой проблемой, начинает вычесываться до появления крови и залысин, покусывает себя и трется об пол. Такой зуд также может сопровождаться шелушением, покраснением кожи, появлением сыпи и респираторными симптомами.

Кинолог добавил, что при аллергии на пыльцу растений, пыль или дым у собак можно заметить слезотечение, прозрачные выделения из носа и чихание.

«Если симптомы наблюдаются в одно и то же время каждый год, определить ее становится легче. Но также не стоит забывать, что аллергия бывает пищевая, контактная — такие симптомы требуют пересмотра рациона, назначения диеты, либо смены средства для ухода», — предупредил он.

Эксперт отметил, что важно исключить контакт животного с аллергеном, мыть питомца после каждой прогулки, а также протирать его специальными влажными салфетками. Кроме того, следует регулярно проводить влажную уборку и использовать очиститель воздуха.

До этого Голубев предупреждал, что весной одной из главных опасностей для собак становятся насекомые, которые живут в лесах, во дворах и в городских парках. По его словам, при обнаружении клеща на животном важно аккуратно вытащить его с помощью пинцета или специального инструмента. При этом нужно не повредить брюшко паукообразного.

