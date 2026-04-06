Герой России Болилая примет участие в предварительном голосовании «Единой России»

Герой России Болилая подала заявку на праймериз «Единой России» в Госдуму
Ефрейтор Людмила Болилая, Герой России и медицинская сестра мотострелкового подразделения, подала заявку на участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия» для отбора кандидатов, которые представят политическую силу на выборах в Государственную думу. Об этом партия сообщила в своем Telegram-канале.

Уточняется, что Людмила Болилая — первая женщина, награжденная Золотой звездой Героя России за подвиг, совершенный в зоне специальной военной операции. В бою она вынесла из-под огня нескольких бойцов и спасла жизнь тяжелораненого военнослужащего, находящегося на позиции: закрыла его собой от разлетающихся осколков кассетных боеприпасов ВСУ.

Ранее Болилая стала членом экспертного совета «Единой России» по подготовке народной программы партии на выборах в 2026 году.

 
