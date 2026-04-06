Врач объяснил, почему женщины запоминают лица лучше мужчин

Врач Еделев: женщины подсознательно смотрят на лица детальнее мужчин
Женщины лучше мужчин запоминают лица людей, детали событий, а также другую эмоциональную и визуальную информацию лучше мужчин из-за особенностей движения глаз, генетики и гормонального фона. Об этом Общественной Службе Новостей рассказал доктор медицинских наук, врач Дмитрий Еделев.

По словам эксперта, женщины подсознательно смотрят на лица детальнее мужчин.

«Исследование с использованием айтрекинга — технологии отслеживания и анализа движения глаз и фиксации взгляда на объекте, — показало, что женщины уделяют значительно больше времени изучению черт лица и информативно значимых зон, таких, как глаза, нос и рот. Женщины совершают на 10–40 % больше фиксаций взгляда на лицах людей по сравнению с мужчинами. Они как бы сканируют лицо, собирая больше визуальной информации», — объяснил он.

Специалист отметил, что сами женщины могут не замечать этот процесс этот процесс. Специалисты предполагают, что такая способность развилась в ходе эволюционной заботы о потомстве.

Помимо этого, исследователи из Института психиатрии в Лондоне выявили, что за формирование воспоминаний и обучение у мужчин и женщин отвечают разные гены. Мужчины способны лучше запомнить тактическую и пространственную информацию, в то время как женщины — эмоциональную и визуальную. Кроме того, на память оказывают влияние половые гормоны.

По словам врача, у женщин также лучше развита эпизодическая память, так как лица окружающих и их запах становятся неотъемлемой частью значимых событий.

Ранее психолог объяснила, почему женщины боятся беременности.

 
Какие мультфильмы посмотреть с ребенком: более 20 идей для малышей и дошкольников
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!