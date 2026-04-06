Эксперты VK обучат слушателей «Академии стратегических коммуникаций» работе с новыми медиа

Алексей Майшев/РИА Новости

Центр развития молодежных медиа «ШУМ» и VK запустили образовательный курс «Новые медиа: СММ и цифровой маркетинг», сообщила пресс-служба VK.

Курс разработан для медиаменеджеров и посвящен работе с новыми медиа и продвижению в социальных сетях.

Под руководством экспертов VK слушатели пройдут полный цикл работы специалиста по коммуникациям: от постановки задачи и анализа целевой аудитории до разработки материалов, настройки рекламы и управления сообществами в цифровой среде.

Обучение пройдет в онлайн-формате на цифровой платформе «Россия — страна возможностей» в рамках «Академии стратегических коммуникаций» — первой федеральной программы подготовки государственно ориентированных управленцев в сфере медиа.

По итогам прохождения онлайн-курса и конкурсного отбора слушатели могут претендовать на участие в очной части образовательной программы Академии стратегических коммуникаций, которая состоится с 20 по 22 мая 2026 года на базе Центра «ШУМ» в Калининградской области.

В числе экспертов и авторов курсаНиколай Афиногенов, руководитель направления продвижения и аналитики VK, Михаил Матыкин, руководитель проектов по работе с сообществами VK, Сергей Томилов, директор по стратегическим коммуникациям VK, Тамара Чечёткина, руководитель маркетинга в команде информационной безопасности VK, Анастасия Москвитина, руководитель группы контента VK, Евгения Воронина, руководитель направления по работе с создателями контента, Иван Марков, руководитель направления дизайна VK Tech, Мария Изгина, старший редактор ВКонтакте и другие эксперты VK.

Пройти онлайн-курс можно до 22 апреля включительно на цифровой платформе «Россия — страна возможностей».

 
Какие мультфильмы посмотреть с ребенком: более 20 идей для малышей и дошкольников
