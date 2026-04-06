Депутаты ЛДПР предложили разработать механизм обжалования всех штрафов через «Госуслуги»

Партия ЛДПР рассказала о планах создать единый цифровой сервис подачи жалоб по всем делам административных правонарушений на сайте «Госуслуги».

Предложение глава политической силы Леонид Слуцкий изложил в письме к вице-премьеру России Дмитрию Григоренко, сообщили «Известия».

В беседе с журналистами Слуцкий отметил, что начисление неправомерных штрафов — не редкость, оно может произойти в том числе в результате сбоя. Сейчас, по словам парламентария, для обжалования ошибки гражданам приходится собирать документы и подавать в суд.

Cлуцкий подчеркнул, что для решения проблемы необходимы единый цифровой сервис и понятная процедура оспаривания штрафов.

Отмечается, что на данный момент на сайте «Госуслуги» работает сервис «Обжалование штрафов», с помощью которого подано более 60 тыс. жалоб. Каждая третья удовлетворена, что демонстрирует высокую востребованность электронного механизма защиты прав граждан и значительное количество необоснованно вынесенных постановлений, подчеркивается в письме.

Однако механизм позволяет обжаловать только штрафы за нарушения правил дорожного движения (ПДД). ЛДПР намерена распространить практику на все виды штрафов.

Предполагается, что сервис будет работать бесплатно и уменьшит нагрузку на суды.