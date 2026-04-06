Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

Депутаты ЛДПР предложили разработать механизм обжалования всех штрафов через «Госуслуги»

ЛДПР сообщила о намерении создать сервис подачи жалоб на неправомерные штрафы
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Партия ЛДПР рассказала о планах создать единый цифровой сервис подачи жалоб по всем делам административных правонарушений на сайте «Госуслуги».

Предложение глава политической силы Леонид Слуцкий изложил в письме к вице-премьеру России Дмитрию Григоренко, сообщили «Известия».

В беседе с журналистами Слуцкий отметил, что начисление неправомерных штрафов — не редкость, оно может произойти в том числе в результате сбоя. Сейчас, по словам парламентария, для обжалования ошибки гражданам приходится собирать документы и подавать в суд.

Cлуцкий подчеркнул, что для решения проблемы необходимы единый цифровой сервис и понятная процедура оспаривания штрафов.

Отмечается, что на данный момент на сайте «Госуслуги» работает сервис «Обжалование штрафов», с помощью которого подано более 60 тыс. жалоб. Каждая третья удовлетворена, что демонстрирует высокую востребованность электронного механизма защиты прав граждан и значительное количество необоснованно вынесенных постановлений, подчеркивается в письме.

Однако механизм позволяет обжаловать только штрафы за нарушения правил дорожного движения (ПДД). ЛДПР намерена распространить практику на все виды штрафов.

Предполагается, что сервис будет работать бесплатно и уменьшит нагрузку на суды.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!