Дорожники Подмосковья устранили вандальные надписи

В девяти округах Подмосковья очистили знаки и остановки от вандальных надписей

Специалисты «Мосавтодора» обследовали объекты дорожной инфраструктуры в 9 округах Московской области и устранили вандальные надписи и несанкционированную рекламу, сообщает пресс-служба министерства транспорта региона.

Дорожники ликвидировали вандальные надписи в Коломне, остановочные павильоны в Люберцах, Можайске и Красногорске.

Также работы прошли в Жуковском, Фрязино, деревнях Духанино, Граворново, Никольское, поселке Октябрьский в Истре, селе Софьино в Раменском округе, деревне Старые Псарьки Богородского округа и селе Кудиново.

Специалисты устраняли вандальные надписи и незаконную рекламу на знаках, остановках и автобусных павильонах.