Подвиги казачьей бригады «Терек» назвали продолжением истории российского казачества

Подвиги бойцов добровольческой казачьей разведывательной бригады «Терек» стали продолжением великой истории казачества. Об этом заявили во Всероссийском казачьем обществе в день 3-летнего юбилея с момента создания подразделения.

«С первых дней СВО терские казаки встали на защиту Отечества, став преемниками поколений казаков-воинов, которые во все времена стояли за православную веру, Родину и народ. Сегодня Терек» — интернациональное братство сильных духом людей, для которых защита России — жизненный путь», — отметили в обществе.

В обществе добавили, что сегодня казаки бригады с честью выполняют в зоне специальной военной операции боевые задачи и демонстрируют силу характера, единство и готовность идти до конца ради защиты своей земли и своего народа.