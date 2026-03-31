Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Общество

На Кубани мужчина забил экс-сожительницу и ушел спать

В Краснодарском крае 50-летний житель Абинского района обвиняется в жестоком избиении бывшей сожительницы. Об этом сообщает СУ СК по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел в станице Холмской. Мужчина и его бывшая сожительница распивали алкоголь в доме знакомого. Во время застолья между ними возник конфликт, в ходе которого обвиняемый жестоко избил женщину после чего ушел спать.

Обнаружив пострадавшую без сознания, он сам обратился в правоохранительные органы скорую помощь, спасти пострадавшую не смогли. На допросе мужчина признал вину, возбуждено уголовное дело.

До этого на Ставрополье мужчина сломал возлюбленной пять ребер из-за отказа мириться. Фигурант пригласил женщину в гости и во время распития алкоголя предложил помириться. Недовольная женщина ответила отказом, после чего мужчина спровоцировал конфликт и избил ее. Возбуждено уголовное дело.

Ранее россиянин избил сожительницу, которая не давала ему пить.

 
Теперь вы знаете
Как Минцифры предлагает бороться с VPN и сколько это будет стоить россиянам
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!