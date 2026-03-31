На Кубани мужчина забил экс-сожительницу и ушел спать

В Краснодарском крае 50-летний житель Абинского района обвиняется в жестоком избиении бывшей сожительницы. Об этом сообщает СУ СК по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел в станице Холмской. Мужчина и его бывшая сожительница распивали алкоголь в доме знакомого. Во время застолья между ними возник конфликт, в ходе которого обвиняемый жестоко избил женщину после чего ушел спать.

Обнаружив пострадавшую без сознания, он сам обратился в правоохранительные органы скорую помощь, спасти пострадавшую не смогли. На допросе мужчина признал вину, возбуждено уголовное дело.

До этого на Ставрополье мужчина сломал возлюбленной пять ребер из-за отказа мириться. Фигурант пригласил женщину в гости и во время распития алкоголя предложил помириться. Недовольная женщина ответила отказом, после чего мужчина спровоцировал конфликт и избил ее. Возбуждено уголовное дело.

