«Артек» завершил смену «Магия театра» акцией солидарности с паралимпийцами

Международный детский центр «Артек» завершил третью смену 2026 года «Магия театра» акцией солидарности с российскими паралимпийцами, завоевавшими двенадцать медалей на Играх в Италии. Об этом сообщили в пресс-службе центра.

Воспитанники центра подготовили письмо и видеоролик в поддержку спортсменов. В ответ артековцы получили персональные видеопослания от чемпионов, которые транслировались на «Артек-Арене» во время церемонии «Встреча перед расставанием».

«Вы показали мощь России и силу духа ее народа! Но есть кое-что поважнее медалей. Каждый из Вас совершил подвиг… Вы доказали: человек может все, если есть мечта, стремление и надежный тыл. Вы для нас пример стойкости. Смотря на Вас, мы будем стремиться достичь таких же вершин! Не сбавляйте темп! Это только начало», – написали дети победителям Паралимпийских игр.

Четырехкратный паралимпийский чемпион по горным лыжам Алексей Бугаев поблагодарил детей.

«Дорогие артековцы, передаю вам большой привет. Спасибо большое за ваше видео, за вашу поддержку, за вашу веру в нас. От нас же передаем вам всего самого наилучшего, здоровья и успехов. И занимайтесь спортом!» — отметил он.

Российский сноубордист-паралимпиец, чемпион Европы Дмитрий Фадеев в своем видеобращении подчеркнул, что спортсмены старались показать максимум.

«Но самое главное, особенно в нашем случае, – не медали. Главное не сдаваться, даже когда очень тяжело, идти вперед шаг за шагом. У каждого из вас есть своя мечта, и вы точно сможете ее достичь. Не бойтесь ошибаться, не бойтесь проигрывать. Ну, это часть пути, так устроен этот мир. Важно продолжать идти и верить в себя. Спасибо вам огромное за поддержку. Это дает очень много сил. Желаю вам идти к своим целям. Опять же, никогда не сдаваться. И все у вас получится», — отметил он.

Как подчеркнул директор «Артека» Константин Федоренко история взаимной поддержки артековцев и отечественных спортсменов имеет глубокие корни.

«Еще в 1956 году, накануне Олимпиады в Мельбурне, дети отправили советской сборной телеграмму с пожеланиями побед. Тогда же зародилась традиция, которая сегодня продолжается в новом формате – через цифровые послания и прямые эфиры», — сказал он.