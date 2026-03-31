Из-за редкого заболевания дошкольница перенесла 148 переломов

Из-за редкого заболевания маленькая девочка в США перенесла 148 переломов, пишет Mirror.

В США родители новорожденной девочки оказались под подозрением в жестоком обращении после того, как у дочери обнаружили множественные переломы, однако позже выяснилось, что у нее редкое генетическое заболевание.

Кендра и Эрик Ларсен обратились к врачам, когда их дочери Хэдли было всего четыре недели. Первоначально родители не понимали, что происходит, однако обследование выявило несколько переломов на разных стадиях заживления. После полного рентгенологического исследования их число увеличилось.

Медики начали рассматривать версию возможного насилия, и семья оказалась под следствием. Ребенка госпитализировали, а родителям пришлось объяснять происхождение травм и проходить проверки.

Позже педиатр предположил, что у девочки может быть редкое заболевание — остеогенез. Диагноз подтвердился спустя несколько месяцев. Это генетическое состояние, при котором организм вырабатывает недостаточно коллагена, из-за чего кости становятся крайне хрупкими.

В итоге выяснилось, что переломы происходили не из-за внешнего воздействия. Всего у ребенка зафиксировали 148 переломов.

После подтверждения диагноза подозрения в адрес супругов были сняты. Однако, по их словам, пережитое стало тяжелым испытанием: им пришлось одновременно ухаживать за больным ребенком и доказывать свою невиновность.

