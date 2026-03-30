В ликвидации последствий ЧС в Дагестане задействовали 40 добровольцев ВСКС

Работа сводной группировки Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) в Дагестане продолжается третий день. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Отмечается, что после обильных дождей и шквалистого ветра, вызвавших подтопление Махачкалы и прилегающих районов, 40 подготовленных добровольцев ВСКС работают в круглосуточном режиме совместно с региональными спасательными службами.

К помощи привлечены также добровольцы из Ингушетии, Луганской народной республики и Москвы. Работы начались с ночи на 28 марта, когда стихия достигла пика. Наиболее сложная обстановка сохраняется в районах Первой Махачкалы, Турали, Пальмира, поселке Караман, Советском и Кировском районах столицы республики, а также в селении Батаюрт Хасавюртовского района.

Добровольцы выполняют три основных направления работ: подготовку пунктов временного размещения с доставкой гуманитарных наборов, питьевой воды и гигиенических принадлежностей; эвакуацию семей с детьми, беременных женщин и маломобильных граждан; откачку воды из частного сектора, многоквартирных домов, школ и детских садов с использованием мотопомп. Спасатели работают группами по 3–6 человек на нескольких участках одновременно.

«Грамотное распределение сил позволяет работать сразу на нескольких направлениях. Сейчас ведется разведка в Хасавюртовском районе, где уровень воды остается высоким. При необходимости задействуют лодки — они есть в арсенале. Работа в штатном режиме продолжится до полной ликвидации последствий подтопления», — отметил руководитель сводной группировки, руководитель департамента спасательных формирований ВСКС Ильяс Тлеубаев

Группировка добровольцев обеспечена аварийно-спасательной техникой, средствами индивидуальной защиты, забродными сапогами, мотопомпами, напорными рукавами, шанцевым инструментом и лодками.

Отмечается, что все привлеченные активисты имеют опыт ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.