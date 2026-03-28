В России появился официальный сайт «Года единства народов России»

В России запустили официальный ресурс Года единства народов России

В России запустили официальный сайт «Года единства народов России», на котором можно найти всю актуальную информацию о тематических мероприятиях и ключевых решениях, сообщается на ресурсе годединства2026.рф.

На данный момент на сайте доступны несколько разделов, среди которых архив и анонсы событий, сборник стандартов использования единой визуальной концепции и другие.

Также на сайте в открытом доступе размещены составы организационного комитета и регламент проведения мероприятий.

Кроме того, на сайте есть открытый фотобанк с тематическими снимками и многообразии культурных традиций и единстве российского народа.

В ближайшем будущем на ресурсе начнут публиковать новости о мероприятиях, которые запланированы в рамках Года единства народов России.