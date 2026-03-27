Фильм «Лес. Хранитель жизни» получил Гран-при фестиваля «Неизвестная Россия»

В Москве объявили победителей конкурсной программы Международного фестиваля документального кино «Неизвестная Россия». Гран-при фестиваля получили сразу две картины — «Емельяненко» режиссера Валерии Гай Германики и фильм «Лес. Хранитель жизни» режиссеров Владислава Гришина и Ирины Шапман. Об этом сообщила пресс-служба фестиваля.

Отмечается, что лента «Лес. Хранитель жизни» также победила в номинации «Открываем Россию заново».

Лучшим в категории «Производственно-технологическое кино» признан фильм «Капелька», а в номинации «Характеры» победила картина «Сказка про Жилабыла».

В категории «Научно-популярное кино» жюри отметило фильм «Котлован», а в номинации «История» — картину «Черкашины. Перформанс перестройки».

Лучшей в категории «Этнокультура» стала лента «Жизнь продолжается», а в номинации «Душа России» отмечен фильм «Снабжая жизнью».

Призы зрительского жюри получили фильмы «Краснокнижник», «Шахта: работа на глубине 400 метров», «Бесконечный день Владимира Каляева», «Наука о жизни», «Сиреневый ветер Параджанова», «Там, где живут ласточки» и «Наше хрупкое счастье».

Ряд картин также удостоен специальных наград, в том числе от профессиональных организаций и партнеров фестиваля.

Деловая программа фестиваля включила 14 мероприятий с участием 54 спикеров и собрала более 1,2 тыс. участников. Онлайн-трансляции на платформе VK Видео набрали свыше 120 тыс. просмотров.

Как отметил президент фестиваля Вячеслав Гольдфельд, интерес к документальному кино продолжает расти, в том числе на фоне развития технологий искусственного интеллекта. По его словам, за последние пять лет на поддержку документального кино в России было направлено около 20 млрд рублей.

Показы конкурсной программы в кинотеатрах посетили более 7 тыс. зрителей. В следующем году организаторы планируют расширить программу и добавить новую номинацию, посвященную темам безопасности и служения Отечеству.