Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Фильм «Лес. Хранитель жизни» получил Гран-при фестиваля «Неизвестная Россия»

Более 7 тыс. зрителей посетили показы фестиваля «Неизвестная Россия»
Пресс-служба фестиваля «Неизвестная Россия»

В Москве объявили победителей конкурсной программы Международного фестиваля документального кино «Неизвестная Россия». Гран-при фестиваля получили сразу две картины — «Емельяненко» режиссера Валерии Гай Германики и фильм «Лес. Хранитель жизни» режиссеров Владислава Гришина и Ирины Шапман. Об этом сообщила пресс-служба фестиваля.

Отмечается, что лента «Лес. Хранитель жизни» также победила в номинации «Открываем Россию заново».

Лучшим в категории «Производственно-технологическое кино» признан фильм «Капелька», а в номинации «Характеры» победила картина «Сказка про Жилабыла».

В категории «Научно-популярное кино» жюри отметило фильм «Котлован», а в номинации «История» — картину «Черкашины. Перформанс перестройки».

Лучшей в категории «Этнокультура» стала лента «Жизнь продолжается», а в номинации «Душа России» отмечен фильм «Снабжая жизнью».

Призы зрительского жюри получили фильмы «Краснокнижник», «Шахта: работа на глубине 400 метров», «Бесконечный день Владимира Каляева», «Наука о жизни», «Сиреневый ветер Параджанова», «Там, где живут ласточки» и «Наше хрупкое счастье».

Ряд картин также удостоен специальных наград, в том числе от профессиональных организаций и партнеров фестиваля.

Деловая программа фестиваля включила 14 мероприятий с участием 54 спикеров и собрала более 1,2 тыс. участников. Онлайн-трансляции на платформе VK Видео набрали свыше 120 тыс. просмотров.

Как отметил президент фестиваля Вячеслав Гольдфельд, интерес к документальному кино продолжает расти, в том числе на фоне развития технологий искусственного интеллекта. По его словам, за последние пять лет на поддержку документального кино в России было направлено около 20 млрд рублей.

Показы конкурсной программы в кинотеатрах посетили более 7 тыс. зрителей. В следующем году организаторы планируют расширить программу и добавить новую номинацию, посвященную темам безопасности и служения Отечеству.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!