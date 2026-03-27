Опубликованы рейтинги вузов и колледжей по трудоустройству

На портале «Работа России» опубликованы национальные рейтинги трудоустройства выпускников вузов и колледжей.

Национальные рейтинги дают абитуриентам возможность точнее подобрать программу подготовки, чтобы быть востребованными на рынке труда.

«Рейтинги показывают востребованность выпускников конкретного вуза или колледжа по сравнению с выпускниками других образовательных организаций, обучающих по этому же направлению», — отметил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин.

Он добавил, что рейтинг не является интегральной оценкой вузов и колледжей.

Место в рейтинге рассчитывалось на основе доли выпускников, которые трудоустроились спустя 2 года после окончания обучения, а также их медианной заработной платы по итогам второго года работы.

Всего было сформировано 232 рейтинга, разделенных по направлениям подготовки, уровню образования и численности выпускников, в том числе 185 для вузов и 47 для колледжей.

Некоторые вузы, ведущие подготовку по разным направлениям, были представлены сразу в нескольких рейтингах. Одним из таких стал Камчатский государственный технический университет. Вуз стал лидером в направлениях «Техника и технологии кораблестроения», «Сельское, лесное и рыбное хозяйство», «Промышленная экология и биотехнологии», «Науки о земле» и «Аэронавигация».

Рейтинги колледжей представлены по 24 приоритетным отраслям экономики. Колледжи входят только в один рейтинг – по основному направлению подготовки студентов.