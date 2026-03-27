Врач раскрыла, можно ли полностью избавиться от пылевых клещей в квартире

Полностью избавиться от пылевых клещей невозможно. Они живут в каждом доме, питаются фрагментами отшелушившейся человеческой кожи и комфортно себя чувствуют в привычной для человека среде. Об этом в интервью RT сообщила врач, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

Опасность, по ее словам, представляют не сами клещи, а продукты их жизнедеятельности, которые могут вызвать сильную аллергическую реакцию у человека.

«Ковры с длинным ворсом, мягкая мебель, матрасы и подушки — это основные зоны их обитания. Простые меры дают заметный результат: замена домашнего текстиля на поверхности, которые можно протирать влажной тряпкой, использование специальных чехлов для постельных принадлежностей, не пропускающих аллергены», — сказала специалист.

Кроме того, полезно поддерживать влажность воздуха на уровне не выше 45 — 50%, добавила она.

Кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева до этого говорила, что для поддержания здоровья и гигиены необходимо придерживаться регулярного графика стирки и смены постельного белья. Рекомендуется менять и стирать простыни, пододеяльники и наволочки раз в одну–две недели. При наличии аллергии, астмы или домашних животных, которые спят на кровати, рекомендуется более частая стирка (например, еженедельно), чтобы уменьшить количество аллергенов. В жаркую погоду или при повышенном потоотделении во сне также рекомендуется менять постельное белье не реже одного раза в неделю.

