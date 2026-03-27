Названы первые номинанты премии «Приоритет: Цифра — 2026»

Организационный комитет Национальной премии в области информационных технологий и искусственного интеллекта «Приоритет: Цифра — 2026» подвел итоги первого отборочного тура. На данном этапе на победу претендуют 12 компаний, всего на конкурс поступило более 40 заявок, сообщили организаторы.

Уточняется, что наибольшее число заявок поступило в номинациях «Цифровая трансформация», «Корпоративные цифровые решения», «Цифровые решения для промышленности», «Цифровой маркетплейс», «Цифровой стартап», «ИТ-оборудование», «Системы хранения данных», «Финансовые технологии», «HRM-системы» и «Программно-аппаратные комплексы сбора данных и диспетчерского контроля».

По словам руководителя пресс-центра премии Гюльнары Паунежевой, эксперты отметили высокий уровень практического применения представленных проектов в различных отраслях экономики.

Она подчеркнула, что за четыре года существования премии внедрение цифровых решений доказало свою эффективность как для крупных промышленных компаний, так и для стартапов.

Отмечается, что в этом году конкурс разделен на два ключевых направления — «Цифровизация» и «Искусственный интеллект», что отражает приоритеты развития технологической сферы. Особое внимание, как отметили организаторы, уделяется решениям в области ИИ, способствующим модернизации производства и повышению конкурентоспособности.

В настоящее время стартовал второй тур отбора, он продлится до конца апреля.

Победителей премии объявят на торжественной церемонии награждения 17 июня в Москва.

Стратегическим медиапартнером премии выступает медиахолдинг Rambler&Co, медиапартнерами – «Лента.ру» и «Газета.Ru».