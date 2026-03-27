В Сочи при поддержке ДоброFON стартовал международный фестиваль «Импульс»

Более 2000 спортсменов примут участие в фестивале «Импульс» в Сочи

В Сочи стартовал III Международный фестиваль адаптивных видов спорта «Импульс», сообщает пресс-служба фестиваля.

Всего в фестивале примут участие более 2000 спортсменов из 30 регионов России, а также сборные Армении, Таджикистана, Белоруссии и Узбекистана.

Спортсмены будут соревноваться в 20 видах спорта, включая командные игры и интеллектуальные дисциплины.

Титульный партнером фестиваля выступает благотворительная программа ДоброFON компании Fonbet.

Фестиваль продлится до 29 марта. Спортсмены и гости фестиваля примут участие не только в состязаниях, но и в шоу-программах, экскурсиях и конкурсах.

В фестивале «Импульс» принимают участие люди с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью, дети, молодежь и взрослые из интернатов, социальных учреждений, детских домов, приемных семей, а также некоммерческие и общественные организации со всего мира.