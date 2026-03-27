В «Единой России» предложили сократить бюрократическую нагрузку на врачей

Депутат Башанкаев: опрос в 84 регионах показал избыток отчетности медиков
«Единая Россия» намерена сократить бюрократическую нагрузку на медицинских работников, в том числе пересмотреть действующие формы отчетности и создать единую цифровую систему для врачей. Об этом заявил хирург-онколог и депутат Госдумы от партии Бадма Башанкаев.

По словам парламентария, сейчас на одного врача приходится до 167 различных форм и отчетов, многие из них дублируют друг друга. В результате вместо работы с пациентами медработники тратят до 10 часов в неделю на оформление документов.

«Речь идет не просто о неудобстве, а о системной проблеме, которая приводит к профессиональному выгоранию и дефициту кадров в здравоохранении», — подчеркнул Башанкаев.

Депутат добавил, что «Единая Россия» провела опрос более 2 тыс. врачей первичного звена в 84 регионах страны. По его итогам было установлено, что значительная часть документации избыточна и требует пересмотра.

В рамках работы по дебюрократизации медицины партия совместно с Минздравом России, Обществом врачей России и Национальной медицинской палатой формирует экспертный совет. Одним из ключевых проектов станет создание единого электронного навигатора для врачей.

Предполагается, что система будет включать перечень обязательных документов, актуальные формы отчетности, а также разъяснения по их заполнению. Это позволит исключить устаревшие и дублирующиеся требования.

«Наша задача — провести так называемую документационную гильотину: отменить лишние формы и оставить только те, которые действительно необходимы для лечения и безопасности пациентов», — добавил депутат.

По его мнению, реализация этих мер позволит высвободить время врачей для работы с пациентами, что способствует повышению качества медицинской помощи и позволит снизить риск врачебных ошибок.

Ранее президент России Владимир Путин поставил задачу сократить бюрократическую нагрузку в системе здравоохранения, подчеркнув необходимость увеличения живого общения врача с пациентом.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!