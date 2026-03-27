Модернизацию вокзалов включили в народную программу «Единой России»

«Единая Россия» и РЖД по народной программе партии проведут модернизацию железнодорожных вокзалов в российских регионах, сообщает пресс-служба партии.

В 2026 году модернизацию проведут на вокзалах Самары, Благовещенска и Ноябрьска, а всего за 5 лет было модернизировано 16 зданий вокзалов. Также ранее работы завершили на Ладожском вокзале в Санкт-Петербурге, в Горячем Ключе Краснодарского края и Биробиджане Еврейской автономной области.

Как отметил координатор направления «Поддержка участников специальной военной операции и членов их семей» народной программы партии, заместитель начальника департамента социального развития ОАО «РЖД», Герой России Владимир Сайбель, ж/д транспорт играет важную роль в жизни россиян.

«Все работы ведутся с учетом требований доступности для инвалидов. Ветераны СВО с тяжелыми ранениями теперь могут передвигаться там, где раньше это было затруднительно», — сказал он.

Также на небольших станциях начали применять технологии строительства модульных вокзалов. Модульные вокзалы полностью автономны. Они оснащены автоматизированными системами информирования, оповещения, а также удаленного управления. Всего на данный момент в России создали 12 модульных вокзалов.

Кроме того, «Единая Россия» и РЖД реализуют проект по созданию специализированных залов ожидания центра содействия мобильности.