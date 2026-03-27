Механизмы манипуляции назвали ключевым вызовом для подростков в цифровой среде

Андрей Цыпер: необходимо создавать образовательный контент для подростков в сети

Механизмы манипуляции, которые масштабируются цифровыми каналами, являются ключевым вызовом для подростков в цифровой среде, заявил исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер в рамках круглого стола «Трансформация образа жизни и особенности поведения несовершеннолетних под воздействием гаджетов».

Участники обсудили изменения в жизни подрастающего поколения в эпоху информационных технологий. По словам Андрея Цыпера, в современном мире гаджеты стали «телепортом» во взрослый мир.

«Мы фиксируем системную трансформацию угроз: вовлечение несовершеннолетних в деструктивные сообщества и противоправная деятельность влекут за собой необратимые юридические последствия, ломая жизни подростков. Молодые люди часто не осознают серьезности последствий и необратимости наказания», — сказал он.

Цыпер добавил, что освещать угрозы через СМИ необходимо, но любая публикация может спровоцировать волну подражания.

По мнению Цыпера, необходимо вместе с психологами производить образовательный контент для подростков.

«При этом нельзя забывать и об ответственности родителей. Без участия семьи любые профилактические меры будут работать в разы слабее», — подчеркнул он.