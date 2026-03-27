Педиатр предупредила о влиянии профессионального спорта на здоровье детей

Дети, регулярно занимающиеся спортом, в том числе и на профессиональном уровне, могут столкнуться с рядом проблем со здоровьем. В таком случае особенно уязвимы бывают костно-мышечная и сердечно-сосудистая системы юных спортсменов. Об этом газете «Известия» сообщила педиатр «СМ-Клиника» для детей Евгения Малыгина.

Специалист объяснила, что повышенные нагрузки увеличивают риск травм. Дети, регулярно занимающиеся спортом, могут столкнуться с переломами и с повреждениями связок или суставов. При этом травмы в зонах роста могут отразиться на росте и развитии ребенка в будущем.

«Отдельного внимания требует и сердечно-сосудистая система, которая у спортсменов работает в условиях постоянной нагрузки, обеспечивая доставку кислорода к органам и мышцам. В норме это приводит к адаптационным изменениям. Однако при избыточных нагрузках или скрытых патологиях такие изменения могут выходить за пределы физиологической нормы, повышая риск развития патологий сердечно-сосудистой системы», — подчеркнула она.

Врач напомнила о необходимости внимательно относиться ко всем жалобам на здоровье юного спортсмена. Болевые ощущения во время физической активности, потемнение в глазах, головокружение, тошнота и ощущение перебоев в работе сердца являются причинами для обращения за помощью к педиатру.

По словам эксперта, главную роль в профилактике и раннем выявлении нарушений играет диспансеризация. Благодаря ей удается вовремя обнаружить развитие патологий и принять требуемые меры до того, как она станет хронической.

Педиатр добавила, что допускать ребенка к тренировкам следует только после прохождения комплексного обследования и заключения лечащего врача. Необходимо брать во внимание отсутствие противопоказаний и индивидуальные особенности юного спортсмена, в числе которых уровень физической подготовки, анатомия и развитые навыки.

Адекватная нагрузка способна положительно повлиять на состояние здоровья ребенка. Она повышает устойчивость к инфекциям, снижает риск появления лишнего веса, а также способствует поддержанию нормального уровня липидов в крови и артериального давления.

