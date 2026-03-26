Мошенники обрушили на россиян атаки бот-ферм

Мошенники начали активно применять бот-фермы, круглосуточно обрушивая на россиян атаки. Приложения банков анализируются с помощью нейросетей, аферисты постоянно ищут уязвимости, предупредил в беседе с 360.ru эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский.

Он подчеркнул, что слабые места есть у каждого приложения, и решить эти вопросы можно только их совершенствованием.

«Например, бывает, что приложение писалось два года назад, а в промышленное использование запустилось только сейчас. За это время технологии выросли, и проблемы, которые были актуальны тогда, сейчас уже неактуальны, и наоборот», — пояснил Дворянский.

Он призвал разработчиков активнее проверять приложения, тестировать их на восприимчивость к взлому. Аферисты при своих атаках нацеливаются как раз на такие слабые места и детали, рассчитывая, что при разработке приложений безопасности не уделили достаточно внимания, заключил специалист.

Накануне россиянам рассказали, что мошенники устанавливают на гаджеты шпионские программы незаметно для их владельцев. Подчеркивается, что чаще злоумышленники используют для наблюдения смартфоны, планшеты и компьютеры, заражая эти устройства специальным вредоносным программным обеспечением. Обнаружить такую программу на устройстве могут только антивирусы и защитные приложения.

