В Донбассе за постсоветский период уничтожили более 20 тыс. га лесов

Презентация «Белой книги» Донбасса и Новороссии состоялась 26 марта в пресс-центре ТАСС. Об этом сообщили авторы проекта.

Работа подготовлена ВНИИ «Экология» при участии академиков Российской академии наук. Исследования проводил «Южный» филиал института, открытый в ноябре 2024 года в Донецке.

Как пояснил директор ВНИИ «Экология», член Общественной палаты РФ Александр Закондырин, «Белая книга» посвящена комплексной оценке состояния экосистем Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей за постсоветский период.

«Это научно-экспертный документ, который в системной и доказательной форме фиксирует фактическое состояние экосистем, виды экологического ущерба и приоритеты их восстановления. Книга формирует верифицируемую исходную базу данных: объект воздействия, вид ущерба, пространственные границы, измеряемые последствия и ориентир для расчета объема восстановительных работ», — сказал он.

По его словам, документ переводит разговор о последствиях в профессиональный язык оценки, инвентаризации и последующего восстановления.

«Теперь у российской и мировой общественности есть возможность узнать правду — материалы будут в публичном доступе», — заявил Закондырин.

Согласно исследованию, наиболее серьезный ущерб нанесен лесам, почвам, водным объектам и заповедным территориям. В ДНР уничтожено более 20 тыс. га лесов, заминировано свыше 23 тыс. га. В ЛНР утрачено более 50 тыс. га лесных насаждений, заминировано 105 тыс. га. Авария на Каховской ГЭС привела к затоплению 600 кв. км территорий, включая 59 объектов заповедного фонда.

Отмечается, что госкорпорация «Росатом» приступила к ликвидации накопленного экологического вреда на трех объектах в Бердянске, Аскании-Новой и Чаплынке. Работы на трех других площадках приостановлены из-за небезопасной ситуации.

«Сегодня наша задача — не просто устранить отдельные последствия, а перейти к научно обоснованному восстановлению экосистем и природно-градостроительных систем региона», — подчеркнул академик РАН Александр Чибилев.