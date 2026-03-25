Россиян предостерегли от скачивания сомнительного VPN

IT-эксперт Мясоедов: VPN можно скачать на устройство вместе с вирусом
Скачивание сомнительного VPN может привести к заражению устройства вирусом. Об этом в беседе с NEWS.ru предупредил эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов. Кроме того, по его словам, приложения из непроверенных источников могут перегружать гаджеты и приводить к их перегреву.

«Основная проблема заключается в том, что ради входа в какую-нибудь соцсеть люди периодически сходят с ума и готовы идти на дикие ухищрения. <...> В момент скачивания приложения в параллель с ним устанавливается, например, вирус, который начинает осуществлять вредоносные действия», — сказал специалист.

Он добавил, что если программа в фоновом режиме постоянно запрашивает ресурсы гаджета, это может привести к его быстрой разрядке и утечке персональных данных пользователя.

Член комитета Государственной думы по информационной политике, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» партии «Единая Россия» Антон Немкин до этого говорил, что использование VPN-сервисов создает целый ряд рисков, которыми активно пользуются мошенники.

По его словам, многие бесплатные VPN могут собирать информацию о пользователях, передавать трафик третьим лицам или даже содержать вредоносные модули. В результате гражданин, пытаясь «обезопасить» себя в сети, на практике передает свои персональные данные и историю интернет-активности «неизвестным операторам».

