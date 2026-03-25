В Кемерово мужчина с воображаемым ножом ограбил прохожего

В Кемерово мужчина, угрожая зажигалкой, ограбил прохожего
ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу

В Кемерово полиция задержала мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на прохожего, злоумышленник использовал зажигалку, выдавая ее за нож. Об этом сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

Инцидент произошел в Рудничном районе. Злоумышленник заметил, как прохожий положил в карман деньги, схватил его сзади за капюшон и, угрожая зажигалкой, которую выдавал за нож, потребовал отдать ценности. Потерпевший отдал два мобильных телефона и деньги на общую сумму около 4 тысяч рублей.

Нападавший скрылся, но оперативники быстро установили его личность, им оказался 33-летний ранее судимый местный житель. Похищенные деньги подозреваемый успел потратить на сигареты и алкоголь, возбуждено уголовное дело о разбое, фигуранту может грозить до 10 лет лишения свободы.

До этого в Бузулуке мигрант ограбил и искусал школьницу. Пьяный мужчина напал на девочку, возвращавшуюся из школы, он ударил потерпевшую коленом в живот, укусил за руку, затем схватил за волосы и отшвырнул в столб. В суде мигрант признал вину и раскаялся, ему назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы.

Ранее россиянин пытал нового знакомого раскаленным утюгом ради телефона и ноутбука.

 
Россияне бросились за «копейки» скупать недвижимость на бирже. Реально ли так заработать?
