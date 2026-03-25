В Махачкале пьяная компания напала на полицейских после замечания

Mash: в Дагестане молодые люди подрались с полицейскими после замечания
В Махачкале полицейские задержали четверых молодых людей, которые напали на них после сделанного замечания. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Инцидент произошел ночью на улице Акушинского. Компания пьяных парней шумела у магазина и распивала спиртные напитки выпивали. Патрульные сделали им замечание и предупредили, что в следующий раз оформят протокол.

Молодые люди отреагировали агрессивно, перепалка быстро переросла в драку. По словам очевидцев, одному из полицейских даже дали пощечину. В итоге четверых зачинщиков потасовки доставили в отдел полиции. Им может грозить уголовная ответственность за хулиганство и применение насилия в отношении представителя власти.

До этого в Крыму мужчина выстрелил из ружья в четверых полицейских, пришедших в его дом в рамках оперативной работы. Злоумышленник также поджег свой автомобиль и попытался сжечь домовладение. В результате инцидента одного сотрудника полиции госпитализировали, троим оказали разовую медицинскую помощь. Нападавшего нейтрализовали в ходе перестрелки.

Ранее житель Тувы открыл стрельбу по полицейским и пытался напасть на них с ножом.

 
