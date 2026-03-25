Рицинский национальный парк Абхазии подготовят к новому туристическому сезону

Более 14 тысяч туристов посетили Рицинский нацпарк в Абхазии с начала года

Рицинский национальный парк Абхазии (РРНП) подготовят к новому туристическому сезону, сообщается в Telegram-канале «Sputnik Абхазия».

Как рассказал завотделом по туризму и экскурсиям РРНП Этлан Багателия, с начала 2026 года парк посетили более 14 тыс. туристов.

«Руководство нашей организации делает все необходимое – работы по обеспечению безопасности туристов на период нахождения на территории национального парка, обеспечение безопасности на дорогах, состояние дорог и многих других объектов», — сказал он.

По его словам, туристы могут увидеть в парке много достопримечательностей, включая водопады, реки, озера и другие объекты.

Также впечатлениями от посещения парка поделилась туристка из Екатеринбурга.

«Очень шикарные виды, очень красиво, умиротворенно, уезжать не хочется», — сказала она.