Следы пропавших в Ульяновске подростков оборвались в 300 метрах от берега

В Ульяновске спасатели обнаружили следы двух пропавших подростков на льду Волги, найти несовершеннолетних пока не удалось. Об этом сообщает администрация города в Telegram-канале.

Следы мальчиков на снегу отслеживали с помощью квадрокоптера. Примерно в 300 метрах от правого берега реки след оборвался, в этих местах начинаются промоины. Позже спасатели и правоохранители по камерам увидели, что похожие мальчики около часа находились на остановке общественного транспорта и пошли в сторону Императорского моста, на берег Волги.

Один из подростков позвонил матери. Женщина просила их дождаться сестру на машине, но они не послушались. Следующим сообщением от детей стало, что они уже идут по льду реки. После этого связь прервалась.

Двое подростков устроили ночной переход по льду Волги 23 марта и пропали. В экстренные службы обратилась мать одного из мальчиков. Женщина рассказала, что подростки отправились пешком со стороны Нижней террасы в сторону Ленинского района. Дети планировали перейти реку по льду ночью, домой они не вернулись.

Ранее две школьницы провалились под лед на пруду в Кирове.

 
Россияне бросились за «копейки» скупать недвижимость на бирже. Реально ли так заработать?
