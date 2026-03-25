Голый мужчина разгуливал перед персоналом отеля в Уссурийске

В Уссурийске задержали мужчину, который гулял по отелю без штанов

В Уссурийске росгвардейцы задержали нетрезвого мужчину, который разгуливал по отелю в одной футболке. Об этом сообщает Ussur Media.

Инцидент произошел в гостинице на улице Ветеранов. Нетрезвый гость без штанов спустился на ресепшен и разгуливал перед сотрудниками. Персонал нажал тревожную кнопку.

Прибывшие росгвардейцы задержали правонарушителя, проконтролировали, чтобы он оделся, и доставили в отдел полиции. На мужчину составили административный протокол за непристойное поведение в общественном месте.

