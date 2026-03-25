Трое подростков с пистолетом ограбили магазин и пункт выдачи в Петербурге

В Петербурге полиция задержала троих подростков, подозреваемых в нападении на магазин и пункт выдачи заказов, один из них выстрелил в сотрудницу из пневматического пистолета. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел в Выборгском районе города. Сначала трое неизвестных ворвались в пункт выдачи заказов и забрали товар на 9 тысяч рублей, не оплатив его. Затем они зашли в сетевой магазин, где попытались похитить алкоголь. Один из налетчиков выстрелил из пневматического пистолета в 47-летнюю сотрудницу, женщине потребовалась помощь медиков.

Полицейские задержали злоумышленников менее чем через час. Ими оказались 14-летний шестиклассник и двое его 16-летних товарищей. Младший из них в начале марта уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж по нескольким эпизодам, а на одного из старших в 2025 году завели несколько дел о кражах. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о грабеже.

Ранее двое приятелей украли из пункта выдачи заказы на 14,5 млн рублей.