В России создан навигатор для новичков и любителей спокойствия за рулем

2ГИС представил новый режим навигатора «Легкий маршрут». Он помогает избежать сложных развязок и создан специально для начинающих водителей и тех, кто предпочитает простые маневры и нацелен на спокойную поездку, сообщила пресс-служба компании.

Уточняется, что «Легкий маршрут» сводит к минимуму повороты налево, развороты, движение по кольцевым развязкам, а также по многополосным и скоростным дорогам.

«За рулем важно чувствовать уверенность и спокойствие — будь то первые поездки после получения прав, движение по незнакомым улицам, освоение новой машины или усталость после долгого дня. В такие моменты особенно важно, чтобы дорога была понятной и комфортной. Для этого мы запустили новый режим навигации», — сообщил менеджер продукта «Транспорт» в 2ГИС Дэнни Лемус Каррилес.

Отмечается, что новая функция дополнила возможности персонализированной навигации в 2ГИС. В частности, режим «Маршрут как обычно», где с помощью технологий искусственного интеллекта 2ГИС оценивает вероятность проезда по каждому участку дороги и использует эти данные, чтобы строить более понятные, удобные и персонализированные маршруты.

 
