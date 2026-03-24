Участника программы «Время героев» назначили на новую должность

Кавалера двух орденов Мужества, участника программы «Время героев» Алексея Свинина назначили на должность заместителя генерального директора по развитию предприятия холдинга «Технодинамика», сообщается на сайте программы.

Как отметил Алексей Свинин, одни из гарантов безопасного будущего россиян является устойчивое развития российских информационных технологий.

«Программа «Время героев» готовит команду профессионалов, гибких и открытых к новым подходам, в том числе созданию инновационных решений», — сказал он.

По словам наставника, первого заместителя министра труда и социальной защиты РФ Ольги Баталиной, во время стажировки Алексей Свинин глубоко погрузился в вопросы социальной поддержки ветеранов боевых действий.

«Свинин проявил хорошие организаторские качества, профессиональный и ответственный подход к обучению. Уверена, что у него получится внести весомый вклад в развитие отечественного промышленного сектора», — сказала она.

Напомним, ранее более 80 участников программы «Время героев» заняли новые должности.