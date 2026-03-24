На Урале отчим обезобразил лицо пасынку, бросив в него горящую тряпку

В Свердловской области суд приговорил 43-летнего местного жителя к трем годам колонии строгого режима за причинение тяжелых ожогов пятилетнему пасынку. Об этом сообщает СУ СК РФ Свердловской области.

По данным следствия, инцидент произошел в поселке Буланаш. Пьяный мужчина поссорился с сожительницей. Он нашел на балконе тряпку, пропитал ее ацетоном, поджег зажигалкой и бросил горящую ткань в пятилетнего сына женщины.

Ребенок получил термические ожоги лица и был госпитализирован. После заживления ран на лице и голове мальчика остались рубцы, которые обезобразили его. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, фигурант частично признал свою вину, приговором суда ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы, отчима также обязали выплатить пострадавшему 500 тысяч рублей компенсации морального вреда.

